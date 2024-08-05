Instagram'a erişmek için VPN kullananlar dikkat: Şifreleriniz çalınıyor olabilir!

Türkiye’de 2 Ağustos sabahı Instagram’a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirildi. 57 milyon 100 bin kullanıcıya sahip Türkiye, Instagram’ı en çok kullanan 5. ülke konumunda.

Engeli aşmak isteyen birçok Türk kullanıcı, VPN (Sanal Özel Ağ) uygulamalarına yöneldi. Ancak uzmanlar, özellikle ücretsiz VPN hizmetlerinin ciddi güvenlik açıkları ve riskler barındırdığı konusunda uyarıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre; Etik Hacker Tamer Şahin, “VPN kullanmanın en büyük riski, internet trafiğinizin izlenmesidir. Tüm sitelerinizi, şifrelerinizi ve kişisel bilgilerinizi ele geçirebilirler. VPN veri sızıntıları ciddi bir tehdit oluşturuyor” dedi. Şahin ayrıca, ücretsiz VPN yazılımlarının veri toplama amacıyla kullanıldığını ve bu verilerin reklam verenlere satıldığını belirtti.

İnternet bankacılığı ve e-Devlet tehlikesi!

Şahin, "Instagram’a girmek için VPN kullanıyorsunuz ama VPN açık kaldığı sürece internet bankacılığı ve e-Devlet’e bağlandığınızda kişisel bilgileriniz tehlikeye girer" uyarısında bulundu.

Güvenlik uzmanı Prof. Dr. Levent Eraslan, VPN kullanımının dört ana riskini şöyle sıralıyor:

* Gizlilik sorunları: Ücretsiz veya güvenilir olmayan VPN sağlayıcıları, verilerinizi toplayabilir ve üçüncü şahıslarla paylaşabilir.

* Güvenlik açığı: Kötü amaçlı yazılımlar içeren VPN uygulamaları, cihazınıza bulaşabilir ve verilerinizi çalabilir.

* Yavaş bağlantı: Bazı VPN'ler, internet bağlantınızı yavaşlatabilir ve Instagram deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

* Hukuki sorunlar: Bazı ülkelerde VPN kullanımı yasal sınırlamalara tabi olabilir.

"Verileri ele geçirmek için büyük bir yarış var"

Şahin, “Gizli servisler de güvenilir VPN yazılımlarını üretiyor ve ücretsiz olarak yayarak internet trafiğinizi takip ediyor. Şu anda verileri ele geçirmek için büyük bir yarış var” dedi.

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