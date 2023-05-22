İnstagram'da akış yenileme sorunu yaşanıyor: İnstagram çöktü mü?

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'da başta ABD, Kanada ve İngiltere olmak üzere dünya genelinde erişim sorunları yaşanıyor.

Gece saatlerinde Instagram'da akış yenilenemedi hatası ile karşılaşan binlerce kullanıcı, "Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Instagram'da akış yenilenemedi hatası nedir?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Artan şikayet bildirimlerinin ardından Instagram, Facebook ve Whatsapp'ın çatı kuruluşu Meta'dan açıklama geldi.META'nın sözcüsü, Intagram'da yaşanan sorundan dolayı özür dileyerek, "En kısa sürede normale dönmesi için çalışıyoruz" dedi.

Ancak açıklamada, Instagram'a erişim sorunundan hangi ülkelerin ve kaç kullanıcının etkilendiği belirtilmedi.

Bunun gibi aksaklıkların izlendiği Downdetector.com'a göre, etkilenen kişi sayısı 180 binden fazla. Erişim sorunları yaşayan ülkeler ise ABD, Kanada ve İngiltere.