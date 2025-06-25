Instagram’da yeni dönem başlıyor: Gönderiler artık yeniden paylaşılabilecek

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan Instagram, yeni bir özelliği test etmeye başladı.

Popüler sosyal medya platformu, kullanıcıların gönderileri yeniden paylaşmasına olanak tanıyacak. Bu yeni özellik X'in (eski adıyla Twitter) "Retweet" özelliğine oldukça benziyor.

Yeni özellik ne zaman kullanıma sunulacak?

Tech Crunch'ın haberine göre Instagram, kullanıcıların gönderileri yeniden paylaşabilmesini sağlayacak yeni bir özelliği test ettiğini doğruladı.

Bazı kullanıcılar, hesaplarında yeniden paylaşım seçeneğini görmeye başladıklarını bile kaydetti.

Tech Crunch, birçok kişinin bu özellikten memnun olabileceğini de ifade etti.

Söz konusu özellikle birlikte, kullanıcılar hem kendi paylaşımlarını hem de başkalarına ait gönderileri yeniden paylaşabilecek.

Şu an için başkasına ait gönderiler yalnızca hikaye olarak paylaşılabiliyor.

Threads ve TikTok gibi diğer sosyal medya uygulamaları da kullanıcılara benzer nitelikte özellikler sunuyordu.

Instagram’ın yeniden paylaşım özelliğini tüm kullanıcılara ne zaman açacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor.