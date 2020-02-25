İntegral Yatırım, 2020'nin ilk eğitim etkinliğini gerçekleştirdi
İntegral Yatırım’ın, finansal okur yazarlık düzeyini artırmak amacıyla Borsa İstanbul’da düzenlediği ‘VİOP ve Hisse Yatırım Stratejileri” eğitimi büyük ilgi gördü.
İntegral Yatırım’ın, finansal okur yazarlık düzeyini artırmak amacıyla Borsa İstanbul’da düzenlediği ‘VİOP ve Hisse Yatırım Stratejileri” eğitimi büyük ilgi gördü.
“Finansal Okur Yazarlık” konusunda binlerce kişiye eğitim veren İntegral Yatırım, 2020 yılının ilk eğitim etkinliğini gerçekleştirdi.
Bireylerin ve kurumların finansal piyasalara ilişkin merak ettiklerini yanıtlayabilmek ve tasarruf yapmalarına yardımcı olmak adına etkinlikler düzenleyen İntegral Yatırım, 22 Şubat Cumartesi günü Borsa İstanbul’da katılımcılar ile buluştu.
“VİOP ve Hisse Yatırım Stratejileri” başlıklı eğitimde, İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Özer, İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ ve İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz sunumlarını gerçekleştirirken, etkinliğin moderatörlüğünü ise Dr. Barış Esen yaptı.
İntegral Yatırım, yıl içinde Borsa İstanbul’da iki eğitim daha düzenleyecek.