İnternet ilanlarında yeni dönem: Dikkat! Dolandırıcılar yöntem değiştirdi

İnternet dolandırıcılığında yeni yöntem... İnternet ilanlarına kimlik doğrulama sistemi gelince dolandırıcılar şeytanın aklına gelmeyecek bir yöntem buldu. Sahtekârlar ilk olarak internet sitelerine ilan veren kullanıcıların hesaplarını çalıyor. Sonrasında da ilanın fiyatını düşürerek müşterilerin dikkatini çekiyorlar. Dolandırıcılar potansiyel müşterilerden kapora alırken aslında mağdur olan taraf konuyu mahmeye taşıdığında dolandırıcı pozisyonuna düşüyor.

Geçen hafta hesabı çalındığını iddia eden Kâmil Bilgiç adlı bir vatandaş Türkiye gazetesine dolandırıcıların başvurduğu yöntemi anlattı. Bilgiç şunları söyledi:

* Malum siteden aradılar ve üyeliğimi ücretsiz yükselteceklerini söylediler. Benden istedikleri şifreyi ve onay mesajını verdim. Ardından hesabımın kapandığını söyledi.

* Konuyu site yönetimine bildirdim, ancak geri dönüş bir sonraki güne kadar uzadı. Bu süre zarfında 950 bin liraya ilana koyduğum arabamı 750 bin liraya düşürmüşler.

* Aynı gün içinde Arzu Örgülü isimli şahıstan 15 bin lira kapora almışlar. Konunun benim ile ilgisi yok. Ancak dava benim adıma açıldı. Son olarak hakkımda yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine mağdur kişiye kaporasını göndererek davadan vazgeçmesini sağladım.