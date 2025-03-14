İnternet kullanıcıları ramazanda en çok hangi sorulara cevap arıyor?

İnternet kullanıcıları, Yandex Arama'da iftar saatlerinden Kadir Gecesi'ne, zekat hesaplamalarından geleneksel tatlılara kadar pek çok konuda yoğun aramalar gerçekleştirdi.

Ayın soruları...

Soru formatındaki aramalar da ramazan boyunca yoğunluk kazandı. Özellikle dini pratikler ve tatil planlamalarına ilişkin olarak 'Kadir Gecesi ne zaman?', 'İftara ne kadar kaldı?' ve 'Bayram tatili kaç gün?' gibi sorular en çok merak edilenler arasında yer aldı. İbadetlere ilişkin olarak ise 'Teravih namazı nasıl kılınır?' ve 'Zekat nasıl hesaplanır?' soruları öne çıktı.

Kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği aramalar arasında 'iftar saati', 'namaz vakitleri', 'iftar menüsü' ve 'ramazan takvimi' öne çıktı. Bunun yanı sıra, ramazan kolisi, zekat hesaplama ve İslam ansiklopedisi gibi başlıklar da dikkat çeken aramalar arasında yer aldı.

Tatlı aramaları listenin zirvesinde

Bir önceki aya kıyasla belirgin şekilde artış gösteren yemek tarifi aramaları en çok ramazanın ilk gününde yapıldı. Geleneksel tatlılara yönelik aramalarda ise rekor seviyelere ulaşıldı. Kullanıcılar ayrıca bayram baklavası için gerekli malzemeleri ve iftar menüsü önerilerini de araştırdı.