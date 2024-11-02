İnternette kol geziyorlar: TESK Başkanı Palandöken'den "sahte usta" uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, internet üzerinden hizmet sunan sahte ustalar konusunda vatandaşları uyardı. Yazılı açıklamasında, son yıllarda dijital platformlarda artan usta ilanlarının bazı güvenlik risklerini de beraberinde getirdiğine dikkat çeken Palandöken, meslek odası kaydı olmayan ve uzmanlık gerektiren alanlarda çalışan kişilerin güvenlik tehdidi oluşturabileceğini ifade etti.

Özellikle çilingir, elektronik eşya tamiri ve doğal gaz bakımları gibi hizmetlerde vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyleyen Palandöken, "Meslek odası kaydı olmayan ve kendini usta diye tanıtan kişiler haneye alındığında güvenlik riski de oluşturuyor. Vatandaşlarımız bu konuda hassasiyet göstermeli" dedi.

Palandöken, internetten hizmet satın alırken referanslara, ücret karşılaştırmalarına, sözleşmeye ve güvenilirliğe önem verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ucuz diye fiyata aldanılmamalı. Kendini usta gibi tanıtan kişiler nedeniyle hem maddi zarar görebilir hem de güvenliğiniz tehlikeye girebilir. Vatandaşlarımızın ustalık gerektiren hizmetlerde tanıdıkları, güvendikleri esnafı tercih etmesi çok önemli" diye ekledi.

"Ruhsatsız kişilere anahtar çoğaltma makinesi satılmamalı"

Ayrıca, anahtar çoğaltma makinelerinin internet sitelerinde ruhsatsız kişilere satıldığını belirten Palandöken, bu konuda da uyarılarda bulundu. Ustalık belgesi olmayan kişilere kesinlikle anahtar teslim edilmemesi gerektiğini vurgulayan TESK Başkanı, "Ruhsatı olmayan kişilere anahtar çoğaltma makinesi satılmamalı. Vatandaşlarımız, ev ve iş yerlerinin kilit değişiminde mutlaka meslek odası kaydı olan ve ustalık belgesi bulunan anahtarcıları tercih etmeli" ifadelerini kullandı.

Palandöken, özellikle internet üzerinden ulaşılan, mobil olarak çalışan ya da ek iş olarak anahtarcılık yapan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.