İnternette sahte satış ilanına 6 yıl hapis cezası

Adana'da, internette kamyonet dorsesi satış ilanı vererek bir kişiyi 8 bin lira dolandırdıkları öne sürülen 3 sanığa 6'şar yıl hapis ve 24'er bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar K.E, T.K. ve Y.A. ile taraf avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, mağdur A.İ'nin bir internet sitesinde K.E'ye ait ikinci el "kamyonet dorsesi" ilanı görmesi üzerine sanıkla telefonla irtibat kurduğunu ve 8 bin lira kapora gönderilmesi için anlaştıklarını belirtti.

Müştekinin, Y.A. ve T.K. adına verilen 2 ayrı banka hesabına 4'er bin lira gönderdiğini, buna karşın sanığın ürünü teslim etmediğini ve iletişimi kestiğini, K.E, Y.A. ve T.K'nin başka kimseler adına telefon hattı kullandıklarını ve birçok dolandırıcılık dosyasında birlikte yargılandıklarını aktaran savcı, sanıkların "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savunması alınan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 6'şar yıl hapis, 24'er bin lira adil para cezasına çarptırdığı sanıklar K.E, Y.A. ve T.K'nin mevcut halinin devamına karar verdi.