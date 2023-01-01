İnternetten sattığı ürünlere sahte fatura düzenleyen şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de internet sitelerinde düşük fiyatla sattığı otomotiv yedek parçaları için sahte fatura düzenlediği belirlenen şüpheli tutuklandı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet sitelerinde düşük fiyatla otomotiv yedek parçası satan T.Ç'nin cep telefonu üzerinden görüştüğü müşterilerine sahte fatura gönderdiğini tespit etti.
Şüphelinin 14 ayrı suçtan arandığını belirleyen ekipler, T.Ç'yi operasyonla gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.