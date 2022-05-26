İnternetten yanıltıcı bilgi yaymaya 1 yıldan 3 yıla kadar hapis

Canan SAKARYA

Teklif ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu ekleniyor. Ayrıca internet hnaber siteleri süreli yayın kapsamına alınarak, süreli yayınlara benzer şekilde beyanname verilmesi öngörülüyor.

Ayrıca verilen teklifle internet medyasında resmi ilanların da yayınlanmasına imkan verecek şekilde Basın İlan Kanununda değişiklik yapılıyor.

Teklifin 29’uncu maddesiyle Türk Ceza Kanunu’nun 217’nci maddesine 217/A maddesi eklendi. Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma başlıklı madde

“Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni, genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır” şeklinde. Suçun failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde bu cezalar yüzde 50 oranında artırılacak.