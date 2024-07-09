Interpol ve Europol arıyordu, Yozgat'ta yakalandı
Dünya ve Avrupa polis teşkilatlarının 'kırmızı bülten' çıkardığı, hakkında 'uyuşturucu' ve 'örgüt' suçlamaları bulunan Belçika vatandaşı zanlı, polis tarafından düzenlenen operasyonlar yakalandı. Zanlı, Türkiye'den sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) ve Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) tarafından Belçika vatandaşı H.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
'Uyuşturucu madde' ve 'Yasadışı suç örgütü faaliyetleri' suçundan 'kırmızı bülten'le aranan zanlı, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Yozgat-Çorum Alaca yolu üzerinde düzenlenen operasyonla yakalanan H.Ç. gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.