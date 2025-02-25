Interpol'ün aradığı Mısırlı cinayet zanlısı Denizli'de yakalandı
Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı'nın (Interpol) 'kırmızı bülten'le hakkında arama kararı çıkardığı Mısır vatandaşı Türkiye'de yakalandı. Denizli'de gözaltına alınan 39 yaşındaki Mısırlı zanlı ülkesine gönderilecek.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Denizli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı'nın aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
Açıklamada, 'tasarlayarak öldürmek' suçundan Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirtilen Mısır vatandaşı M.I.A.M'nin (39) kentte olduğu bilgisine ulaşıldı.
Yakalanan M.I.A.M., jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi görevlilerine teslim edildi.