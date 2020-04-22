İNTES Başkanı Koloğlu: Kıymetli miras gelecekte de yolumuzu aydınlatacak

22 Nisan 2020

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu, Türk milletinin en büyük bayramlarından 23 Nisan’ın 100’üncü yıldönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunun yaşadığını söyledi.

Türk milletinin iradesini temsil eden birinci Meclis’in açıldığı ve Türk halkının egemenliğinin ilah edildiği 23 Nisan’ı Atatürk’ün çocuklara armağan ettiğini bildiren Koloğlu, “Atatürk Cumhuriyeti yeni nesillere emanet ederek ‘Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak’ demiştir. Millet iradesini her şeyin üstünde tutan bu kıymetli miras geçmişte olduğu gibi gelecekte de yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir” diye konuştu.

Ülkesi için çalışan, üreten inşaat sanayicileri olarak, bu kıymetli emanetin 100’üncü yılında, “Daha Güçlü Türkiye” yolunda ilerlediklerinin altını çizen Celal Koloğlu, “Milletçe bir ve beraber olduğumuz sürece her türlü güçlüğün üstesinden geleceğimize inancımız tamdır. İnanıyorum ki içinden geçtiğimiz bu zor günleri atlatacak, nice bayramları yan yana gönül gönüle kutlayacağız” dedi.