İntihar eden ROKETSAN mühendisinin borsa işlemleri mercek altında

Roketsan’ın yazılım mühendislerinden Yusuf Serdar Yücel, evinde ölü bulunmuş, genç mühendisin sodyum nitrat içerek intihar ettiği öne sürülmüştü.

Yücel'in şüpheli ölümüne ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılırken, dosya hem cinayet masası hem de siber suçlarlar mücadele ekiplerince incelemeye alındı.

Sabah’ın haberine göre, genç mühendisin evinde yapılan ilk incelemede, kapının içeriden kilitli olduğu belirlendi.

Yücel’in cep telefonu ile yaptığı son görüşmeler ve internetteki arama geçmişi de incelenirken aralık ayında internetten kredi kartıyla sodyum nitrat aldığı öğrenildi.

Borsa işlemleri mercek altında

Öte yandan Yücel’in son dönemde borsada yoğun şekilde işlem yaptığını tespit eden ekipler, hangi aracı kurum veya bankadan en son hangi hisse senetleriyle işlem yaptığını inceliyor.