İOKBS: 2026 Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS bursluluk sınavına katılan binlerce öğrenci ve veli, sonuç takvimiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç ekranına çevrilirken, "2026 Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu sık sık geliyor.

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İOKBS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığınca 1 Haziran tarihinde açıklanacak. Bugün itibarıyla sonuçların erişime açılmasına 22 gün kaldı.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

Bursluluk başlangıcı

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7’nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs

verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.