İOKBS 2026: Bursluluk sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanıyor?

Bursluluk sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Erken açıklanma ihtimaline karşı öğrenciler ve veliler sürekli MEB'i ziyaret ediyor. Her gün artarak devam eden soru "Bursluluk sonuçları ne zaman açıklanıyor" oluyor.

2026 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk 2026 sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre 1 Haziran 2026 tarihinde erişime açılacak. MEB saat ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

Bursluluk başlangıcı

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7’nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs

verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.