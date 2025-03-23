İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 99 şüpheli hakkında başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan, sabah saatlerinde de tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) Başkanı Buğra Gökce'nin ifadesi ortaya çıktı.

Buğra Gökce, ifadesinde, suç örgütüne üye olmak ve rüşvet gibi suçlamaları şiddetle reddederek ihalelerin yapıldığı tarihte İBB'de görevli olmadığını belirtti.

İBB'de 2022 Haziran ve 2023 Kasım arasında çalıştığını belirten Gökce, daha öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreterlik yaptığını ifade etti.

'Kamu görevlisi olarak, yasal olarak görevimi yaptım'

Kendilerine bahsedilen ihaleler döneminde İBB'de görevli olmadığını aktaran Gökce, "Bir suç örgütünün parçası değilim. Bir kamu görevlisi olarak, yasal olarak görevimi yaptım. İzmir'de yapılan bir suç duyurusu üzerine mal varlığım araştırılmış ve kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Bürokratik bir durum dışında başka bir şey yapmadım ben. Hiçbir menfaatim de olmadı, menfaat sağlamadım" dedi.

Gökce, hiçbir şekilde rüşvet almasının söz konusu olmadığını savundu.

İBB soruşturmasında kimler tutuklandı?

Hakimlik gözaltına alınan Ali İlbak, Adem Tuncay, Ahmet Köksal, Ali Nuhoğlu, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Murat Abbas, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı ve Buğra Gökce'nin tutuklanmasına; Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Ercan Saatçi, Alperen Aydın, Bayram Taşkın, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin ile Vahit Doğan'ın ise "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza şeklinde adli kontrol tedbiri" ile serbest bırakılmasına karar vermişti.