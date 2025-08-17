İpek Kıraç, babası İnan Kıraç ile barıştıklarını açıkladı: Gözyaşlarımıza hakim olamadık

Uzun süredir yaşadıkları gerilim ve hukuki mücadelelerle gündemde olan İpek ve İnan Kıraç, geçtiğimiz günlerde yaşadıkları ailevi problemleri sona erdiren bir adım attı. İpek Kıraç, sosyal medya paylaşımlarında, babasının kendisini görmek istediği anı ve ardından yaşadıkları duygusal anları paylaştı.

Yıllardır o cümlenin hayaliyle yaşıyordum

İpek Kıraç, paylaşımında, "İpek Hanım, babanız sizi görmek istiyor" cümlesiyle başlayan anılarını anlattı. Kıraç, bu cümleyi duyduğunda birkaç saniye nefes alamadığını belirterek, "Yıllardır o cümlenin hayaliyle yaşıyordum" dedi. Tıbbi ve yasal izinlerin alınmasının ardından hastaneye gitmekte zorlanmadığını ve babasıyla ilk karşılaşmalarında gözyaşlarına hakim olamadıklarını ifade etti.

Baba-kızın duygusal buluşmasının ardından İpek Kıraç, babasının "Neden bu kadar ayrı kaldık, neden bu kadar uzun sürdü?" şeklindeki sitemlerine, "Aramıza girdiler" diyerek yanıt verdi. İpek Kıraç, her ikisinin de yıllardır süren özlemlerini dile getirdiğini belirtti.

Kıraç, yaşadıkları sürecin ardından babasıyla geçirdiği her anı çok değerli bulduğunu, "Evet, ben babama kavuştum. Evet, aramıza çok ciddi engeller girdi, ancak önemli olan babamla geçirdiğim bu güzel anlar. Onun bana tekrar 'biricik yavrum' demesini duymak, birlikte zaman geçirmek çok kıymetli" ifadelerini kullandı.