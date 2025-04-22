iPhone 17 Air sızdırıldı! İşte muhtemel özellikleri ve yeni Apple'ın yeni modelinden ilk görüntüler

Apple, 2025 yılının Eylül ayında tanıtacağı iPhone 17 serisiyle birlikte önemli bir yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor. Son gelen sızıntılar, Apple’ın bu yıl “Plus” modelini rafa kaldırarak yerine yepyeni bir modeli, iPhone 17 Air’i getireceğini gösteriyor.

Çin'de bir mağazada sızdırılan maket görselleri, iPhone 17 ve 17 Air modellerinin tasarım detaylarını gözler önüne serdi. iPhone 17 Air, Apple'ın bugüne kadar ürettiği en ince iPhone modeli olarak dikkat çekiyor. İddialara göre cihaz yalnızca 5.5 mm kalınlığında olacak. Bu da iPhone tarihinin en ince cihazı anlamına geliyor.

Sızdırılan maketlerde dikkat çeken bir diğer detay, arka kameranın yatay bir çubuk içerisinde konumlandırılması oldu. Bu çubukta tek bir kamera sensörü, LED flaş ve mikrofon yer alıyor. Yani iPhone 17 Air, Pro modellerdeki LiDAR tarayıcı ve çoklu kamera sistemlerinden yoksun olacak.

iPhone 17 Air'in özellikleri ne olacak?

Apple’a yakınlığıyla bilinen analist Ming-Chi Kuo, iPhone 17 Air’in donanım detaylarına da ışık tuttu. Kuo’ya göre cihazda;

* Apple tasarımı A19 çipi,

* Dinamik Ada ekran tasarımı,

* 5G desteği,

* 48 MP arka kamera,

* 24 MP ön kamera,

* 8 GB RAM,

* Apple Intelligence özellikleri,

* Alüminyum çerçeve,

* Face ID desteği bulunacak.

iPhone 17 Air’in batarya kapasitesi, soğutma çözümü ve şarj performansı gibi konular hâlâ belirsizliğini koruyor. Ancak ultra ince gövde yapısı nedeniyle bu alanlarda yeni mühendislik çözümlerine ihtiyaç duyulabileceği değerlendiriliyor.

Sızdırılan görsellerde ayrıca iPhone 17’nin standart ve Pro modellerine ait maketler de görüldü. Bu modellerin tasarımlarında büyük değişiklik beklenmiyor ancak Apple’ın yazılım tarafında Apple Intelligence özellikleriyle yeni bir deneyim sunması bekleniyor.

Apple’ın Eylül ayında tanıtacağı iPhone 17 serisiyle birlikte, hem donanımsal hem de tasarımsal olarak yeni bir sayfa açması bekleniyor. iPhone 17 Air, bu değişimin en dikkat çeken temsilcisi olabilir.