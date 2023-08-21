İpsala Gümrük Kapısı yeniden devrede
Ticaret Bakanlığı, Yunanistan'daki yangın nedeniyle faaliyetleri geçici olarak durdurulan İpsala Gümrük Kapısı'nın yeniden hizmet vermeye başladığını duyurdu.
Haber Merkezi
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Edirne'deki İpsala Gümrük Kapısı ile Yunanistan'daki Kipi Gümrük Kapısı, dün Yunanistan'da çıkan yangın nedeniyle kapatılmıştı.
Ticaret Bakanlığı, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, her iki sınır kapısının da yeniden faaliyete başladığını bildirdi.