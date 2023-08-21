İpsala Gümrük Kapısı yeniden devrede

Edirne'deki İpsala Gümrük Kapısı ile Yunanistan'daki Kipi Gümrük Kapısı, dün Yunanistan'da çıkan yangın nedeniyle kapatılmıştı.

Ticaret Bakanlığı, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, her iki sınır kapısının da yeniden faaliyete başladığını bildirdi.