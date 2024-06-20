İpsala Sınırı Kapısı'nda araç yoğunluğu başladı
Kurban Bayramı tatilini yurt dışında geçirenlerden bazılarının dönüşe geçmesi, Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Gün içinde sınırdaki araç kuyruğunun 200-300 metreyi bulduğu zamanlar olduğu kaydedildi.
AA
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İpsala Sınır Kapısı'ndaki akıcı yoğunluğa rağmen tatilciler, Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor. Komşu ülkenin sınır kapısındaki kuyruklar zaman zaman 2 kilometreye yaklaşıyor.
Öte yandan Yunanistan'dan Türkiye'ye geçiş yapılan bir diğer sınır, Pazarkule Sınır Kapısı'nda ise yoğunluk gözlenmiyor.