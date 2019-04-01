"İptal edilen oylar her şeyi değiştirebilir"

01 Nisan 2019

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, açıklamalarda bulundu.

Rakibi Ekrem İmamoğlu'nun şu an itibariyle daha fazla oy almış göründüğünü vurgulayan Yıldırım, "İptal edilen oylar, aradaki farkın 10 buçuk katı. Bu sonucu değiştirebilir." dedi.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"- İstanbul için sayım devam ediyor.

- 14 sandık daha sayılacak.

- 300 binden fazla geçersiz oy var, bu önemli bir detay.

- Usulsüz girişler var, bunları değerlendiriyoruz.

- YSK, mazbatayı kime verirse başkan o olacak.

- Süreç devam ediyor, tebrik etmesini biliriz.

- İptal edilen oylar, aradaki farkın 10 buçuk katı. Bu sonucu değiştirebilir.

- 31.136 sandık var. Her sandıkta bir oy yanlış yazılmış olsa bu da aradaki farktan daha fazla.

- Bu güne kadar 14 seçim yaptık, bu 15'incisi. Çok güçlü bir parti teşkilatımız var ve dün sonuçları erkenden aldık.

- YSK'dan önce resmi olmayan sonuçları belirledik. Dün 11:25 itibariyle kazandığımız yönünde bir bir sonuç gördük ve çıkıp seçim sonuçlarını açıkladık.

- O dakikadan bu yana yaşananlar bizim için de yeni bir durumdur.

- İstanbul halkına teşekkür ederim, çok güzel bir seçim kampanyası geçirdik. Milyonların sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz."