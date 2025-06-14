Irak, ABD'den "İsrail'in Irak'ın hava sahasını kullanmamasını" istedi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü Sabah Numan, yaptığı yazılı açıklamada, topraklarının, sularının ve hava sahasının komşu ülkelere yönelik herhangi bir saldırı için kullanılmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini belirtti.

Numan, "Irak hükümeti, ABD'ye de çağrıda bulunarak iki ülke arasındaki anlaşmalar çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmesini ve İsrail'e ait uçakların Irak hava sahasını tekrar ihlal etmemesi için gerekli önlemleri almasını talep etti." ifadelerini kullandı.