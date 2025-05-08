Irak Başbakanı Sudani Türkiye’de! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle karşıladı.

Sudani'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde süvariler karşıladı ve protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, konuk başbakanı ana giriş kapısında karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, Türkiye ve Irak milli marşları çalındı.

Top atışı yapıldı

Sudani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, Türk tarihindeki 16 devletin bayrakları ve askerler de yer aldı. Ayrıca tören sırasında top atışı yapıldı.

Erdoğan ve Sudani, protokol merdivenlerinde iki ülke bayrakları önünde tokalaşarak basına poz verdi. Daha sonra ikili görüşme ve heyetler arası toplantıya geçen iki lider, görüşmelerin ardından anlaşmaların imzalanacağı tören ve ortak basın toplantısına katılacak.

Törende kimler vardı?

Törende, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.