Irak hükümeti, resmi yazışmalarda PKK için "yasaklı örgüt" ifadesi kullanılması talimatı verdi

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Irak Meclisi'ne ulaşan resmi yazıda, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin terör örgütü PKK ile ilgili yeni talimatı yer aldı.

Buna göre, Başbakan Sudani, resmi kurumlardaki yazışmalarda terör örgütü PKK için "yasaklı örgüt" ifadesinin kullanılmasını istedi.

Irak hükümeti, daha önce terör örgütü PKK'yı "yasaklı örgüt" ilan etmişti.