Irak iklim krizinden etkilenenler arasında ilk 5'de yer aldı

Irak’ın küresel ısınma nedeniyle her sene 100 bin dönüm arazi kaybederek çölleştiği, özellikle ülkenin güney ve orta kesimlerinin büyük zarar gördüğü belirtiliyor.

Irak merkezi yönetimi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) küresel ısınma ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileri görülürken, konuya ilişkin bazı önlemler de alınıyor.

IKBY Çevre ve Düzenleme Kurumu Başkanı Abdurrahman Sıdık, Irak’ın çevreyi olumsuz etkileyen faktörlerin nasıl kontrol altına alınacağını içeren bir eylem planı bulunduğunu aktardı.

Sıddık, “Türkiye de Irak’ta su ile ilgili bir araştırma üssü kurarak, bununla ilgili eğitimler verecek. Türkiye, Irak’a yeni bir mekanizmanın kurulması gerektiğini, aksi takdirde eski yöntemlerle su tüketiminin devam etmesi halinde fayda elde edilemeyeceğini söylüyor." dedi.

80'li yıllardan beri devam ediyor

Ziraat mühendisi Metin Said Bervari de iklim değişikliğinin etkilerinin ülkede yeni bir durum olmadığını, bunun Irak’ta 80’li yıllarda başlayan bir sorun olduğuna işaret etti.

Bervari, siyasi veya ekonomik nedenlerden dolayı ülkede su kaynaklarının doğru şekilde işlenmediği değerlendirmesinde bulundu.

İklim sorununun her geçen gün Irak’ta daha da görünür olmaya başladığını vurgulayan Bervari, şunları söyledi:

“Irak (iklim sorunundan) en çok etkilenen ilk 5 ülke arasında. Görünen o ki Irak bu ülkelerin arasında da ilk sırada. Çünkü Irak her sene 100 bin dönüm arazi kaybederek, çölleşiyor. Özellikle Irak’ın güney ve orta kesimleri büyük zarar gördü.

Son 20 yılda yüzde 4 çölleşti

Irak son 20 yılda yüzde 4 çölleşti. Öte yandan durum böyle devam ederse Irak ve Kürdistan Bölgesi’nden geçen Dicle Nehri yakın bir gelecekte yüzde 25 azalacaktır. Fırat Nehri’nde de aynı şekilde yüzde 20 dolayında bir azalma olacaktır."

Küresel ısınmayla mücadele için IKBY’de halihazırda yapılan gölet ve barajlar da bulunuyor.

IKBY Tarım ve Su kaynakları Bakanı Begerd Talabani, 45 kadar göletin faaliyette olduğunu, bunun yanı sıra barajlarda da 243 milyon metreküp su olduğunu ifade etti.

Talabani, "Su depolamak için yaptığımız göletlere ek olarak başka göletler de yapmayı düşünüyoruz. Bu göletlerle köylü ve çiftçilerin desteklenmesi için bir fonun oluşturulması kararlaştırıldı. İklim değişikliği nedeniyle birçok çeşme ve kaynak suyu kuruduğu için kırsalda tarım üzerinde ciddi tehdit oluşturuyor." diyerek sözlerini tamamladı.