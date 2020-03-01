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Irak sınır kapıları kapatıldı

Türkiye ile Irak arasındaki kara sınır kapıları geçici olarak kapatıldı.

Irak sınır kapıları kapatıldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünce, Türkiye ile Irak arasındaki kara sınır kapılarının geçici olarak araç ve yolcu geçişine kapatıldığı duyuruldu.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak ile kara sınır kapılarımız geçici olarak araç ve yolcu geçişine kapatılmıştır. Taşımacılarımıza önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), konuyla ilgili üyelerine bilgilendirme yaparak, şu açıklamalarda bulundu:

1) Irak’a açılan gümrük kapılarımızdan, sadece daha önce çıkış yapmış Türk vatandaşlarımızın ve araçlarının girişine izin verilecek, bunların girişleri Sağlık Bakanlığının kapılarımızda almış olduğu önlemlerle eşgüdümlü olarak gerçekleştirilecek.

2) Irak’a açılan gümrük kapılarımızdan sadece Irak veya üçüncü ülke vatandaşlarının çıkışlarına izin verilecek, dönüşlerinde girişlerine izin verilmeyeceği kendilerine bildirilecek.

3) Irak’a açılan gümrük kapılarımızdan Türk vatandaşlarının çıkışlarına izin verilmeyecek.

4) Irak’a açılan gümrük kapılarımızdan tıbbi malzeme veya insani yardım malzemesi taşıyan Türk vatandaşları ve araçlarının işlemleri sınırda konteyner değişimi suretiyle yapılacaktır. Bahse konu malzeme taşıyan Irak veya üçüncü ülke vatandaşlarının ve araçlarının çıkışlarına kendilerine geri dönüşlerinde izin verilmeyeceğinin bildirilmesi suretiyle izin verilecek.

Kaynak: AA

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