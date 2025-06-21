Hakkari'nin Irak sınır hattında görev dönüşü sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir askeri aracın henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada sekiz asker yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine hızla müdahale edilirken, yaralı askerler, askeri helikopterle Hakkari Fatih Kışlası'na tahliye edildi. Buradan da ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.