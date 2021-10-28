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Irak-Suriye ve Lübnan tezkereleri Resmi Gazete'de

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Irak, Suriye ve Lübnan tezkere kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gerektiğinde yabancı ülkelere gönderilmesi, yabancı silahlı kuvvetlerin de Türkiye'de bulunması ve bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile ilgili Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasını sağlayan TBMM kararları Resmi Gazete'de  yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar:

Irak-Suriye tezkeresi

Lübnan tezkeresi

 

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