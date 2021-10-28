Irak-Suriye ve Lübnan tezkereleri Resmi Gazete'de

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gerektiğinde yabancı ülkelere gönderilmesi, yabancı silahlı kuvvetlerin de Türkiye'de bulunması ve bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile ilgili Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasını sağlayan TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar:

Irak-Suriye tezkeresi

Lübnan tezkeresi