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Irak: Türkiye ile su konusundaki temaslarda olumlu gelişmeler var

Irak, son dönemde Türkiye ile su konusunda yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Irak Su Kaynakları Bakanlığı Sözcüsü Ali Samir, devlete ait Es-Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, Irak'ın su dosyasına ilişkin Türkiye ile yürütülen görüşmeleri değerlendirdi.

Samir, temaslarda Türk tarafının, iki ülke arasındaki ortak nehirlerde Irak'ın su hakkının korunmasına önem verdiklerini vurguladığını ve görüşmelerde olumlu gelişmeler gerçekleştiğini belirtti.

Ülkenin su ihtiyacını temelde Dicle ve Fırat nehirlerinden temin eden Irak, uzun yıllardır yağışların azalması nedeniyle su ihtiyacını karşılamada sorunlar yaşıyor.