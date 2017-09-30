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Irak ve İran'dan sınırda ortak tatbikat

Irak ve İran IKBY'nin yaptığı referandumun ardından ortak tatbikat başlattı. Reuters'ın duyurduğu habere göre iki ülkenin askerlerinin sınırda tatbikata giriştiği duyuruldu.

Irak ve İran'dan sınırda ortak tatbikat
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İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Mesud Cezayiri, İran Silahlı Kuvvetler ile Irak Ordusu'nun Başmak, Temerçin ve Pervizhan ortak sınır kapılarında askeri tatbikat düzenleyeceğini açıkladı.

Tatbikatının önümüzdeki günlerde yapılacağını söyleyen İranlı Sözcü, kararın, Genel Kurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri başkanlığında bugün toplanan ordu komutanları oturumunda alındığını bildirdi.

Tatbikat kararının, ortak sınır kapılarında kontrolünü sağlamak isteyen Bağdat yönetimin isteği üzerine alındığını kaydeden Cezayiri, " Sınırlarda güvenliğin sağlanması ve merkezi yönetim güçlerinin konuşlandırılması için gerekli kararları aldık" diye konuştu.

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