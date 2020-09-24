Irak'a uçuşlar yeniden başlıyor

24 Eylül 2020

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs salgını nedeniyle Irak ile karşılıklı olarak bir süredir gerçekleştirilemeyen uçuşların yarından itibaren yeniden başlayacağını açıkladı.

Reuters'ın THY yetkilisinden aldığı bilgiye göre, sivil havacılık otoritesinden gerekli onayları alan THY, Bağdat'a haftada dört, Erbil'e ise üç gün olmak üzere Irak'a haftada yedi gün uçuş gerçekleştirecek.

İlk uçuş 25 Eylül gece yarısı saat 01.40'ta İstanbul'dan Bağdat'a gerçekleştirilecek. Erbil'e ilk uçuş ise 29 Eylül'de 01.40'ta İstanbul'dan gerçekleştirilecek.

THY yetkilisinden edinilen bilgiye göre, yapılan planlamaya göre uçuşlar Bağdat'a pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri, Erbil'e ise salı, perşembe ve cumartesi günleri gerçekleştirilecek. Böylece Irak'a haftanın her günü Türkiye'den uçuş olacak.

Irak'a uçuşlar koronavirüs salgını nedeniyle önce 1 Eylül'e kadar askıya alınmış, daha sonra bu sürenin 1 Ekim'e kadar uzatıldığı duyurulmuştu.