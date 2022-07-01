Irak'ın kuzeyinde 2 güvenlik korucusu şehit

Valilikten yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'nın şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Şehit olan güvenlik korucuları Alim ve Sarı'ya Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadesine yer verildi.