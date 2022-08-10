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Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit

MSB, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in şehit olduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

 

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