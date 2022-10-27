Irak'ın kuzeyinde yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı'nda bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Ekim 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında şunları kaydetti:

"Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."