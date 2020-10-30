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Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı

Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 8 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığındaki 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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