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  • Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatıyla 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatıyla koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatıyla bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 15 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

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