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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Haftanin bölgesine düzenlenen harekatta bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedefler imha edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Dunya.com

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