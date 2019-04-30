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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen harekatlarda, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedefler imha edildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedefler imha edildi.

Mill Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyine hava harekatları düzenlendi.

Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik harekatlar sonucu bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler kullanılamaz hale getirildi.

Dunya.com

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