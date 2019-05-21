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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen harekatta, terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, terör örgütüne ait silah mevzileri ile barınak ve sığınakların imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Kaynak: AA