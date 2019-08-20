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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Metina bölgesine Pençe Harekatı'yla koordineli olarak düzenlenen hava harekatında PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine Pençe Harekatı'yla koordineli düzenlenen hava harekatında PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Metina bölgesine hava harekatı gerçekleştirildi.

Teröristlere ait silah mevzi, sığınak ve barınakların vurulduğu harekatta PKK'lı 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

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