ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
22 °C

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzi, sığınak ve barınakların vurulduğu operasyonda PKK'lı 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap