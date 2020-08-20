ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
24 °C

Son Dakika Haberleri:

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı teröristin daha hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap