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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin ile Zap'ta düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe- Kaplan Operasyonu'nda, Irak kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap'ta belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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