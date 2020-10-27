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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Milli Savunma Bakanlığı, Zap ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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