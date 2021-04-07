Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 5 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.
AA
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Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz." ifadesiyle yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, Hava Kuvvetlerinin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.