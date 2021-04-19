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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

MSB, Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.