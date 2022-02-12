Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Sincar'da tespit edilen bir PKK'lı terörist icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesi ile Sincar'a hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Sincar'da tespit edilen bir PKK'lı terörist icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız etkili şekilde devam edecek." ifadeleri kullanıldı.