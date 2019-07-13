ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
24 °C

Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

MSB, "Dün saat 22.00'de Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldı." açıklamasında bulundu.

Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Milli Savunma Bakanlığı, "Dün saat 22.00'de Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldı." açıklamasında bulundu.

Açıklamada "Harekatla Hakurk'ta terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesine devam edilecek. Pençe-2 Operasyonu Hava Kuvvetleri, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri ve İHA’ların desteğinde planlandığı şekilde devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik hava harekatı düzenlendi, bölücü terör örgütünün silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullandığı hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatlarda bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap