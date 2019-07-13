Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

13 Temmuz 2019

Milli Savunma Bakanlığı, "Dün saat 22.00'de Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldı." açıklamasında bulundu.

Açıklamada "Harekatla Hakurk'ta terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesine devam edilecek. Pençe-2 Operasyonu Hava Kuvvetleri, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri ve İHA’ların desteğinde planlandığı şekilde devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı’ndan

elde edilen gelişmeler sonucunda; 12 Temmuz akşamı Komando Tugaylarımızla “Pençe-2 Operasyon Planı” çerçevesinde, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekât başlatıldı.https://t.co/JWzISL0kQS#MSB #TSK pic.twitter.com/LfO1soqxDR — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 13, 2019

Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik hava harekatı düzenlendi, bölücü terör örgütünün silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullandığı hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatlarda bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Kaynak: AA