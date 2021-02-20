  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Irak’ta NATO askerlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı
Takip Et

Irak’ta NATO askerlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı

Irak’ın Salahaddin vilayetinde NATO askerlerinin yer aldığı Beled Askeri Üssü’ne roketli saldırı düzenlenmesi sonucu yabancı 3 sözleşmeli personel yaralandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Irak basınında yer alan haberlere göre, Salahaddin’de NATO güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü’ne 3 füzeyle saldırı düzenlendi.

Saldırıda üste bulunan yabancı 3 sözleşmeli memurun yaralandığı aktarıldı. Irak hükümetinden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.